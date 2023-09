RESIEsA - La Campionatul Balcanic destinat cadetilor, Cristian Ionescu a venit al treilea in proba de 110 metri garduri. Ghinion a avut un alt resitean, Razvan Stanciu, care la 100 metri plat a ratat podiumul pentru doar o sutime!"Sportivul Cristian Ionescu, legitimat la Clubul Sportiv Scolar Resita, aflat in dubla legitimare cu Clubul Sportiv Universitatea Resita, a reusit sa obtina medalia de bronz, in proba de 110 metri garduri. Acesta a obtinut un timp excelent, de 13 ... citeste toata stirea