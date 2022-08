Atletul veteran Sorin Axenti, trei medalii la Nationale

CARAS-SEVERIN. Caransebeseanul Sorin Axenti, de la CSM Resita, fost sef al jandarmilor caraseni, a cucerit doua medalii de argint si una de bronz, la categoria de varsta M50, la Campionatul National Masters!"Am luat startul in trei probe: in prima zi la 400 m, in a doua a zi la 800 m si in incheiere la 200 de metri. Am reusit sa ma clasez de doua ori pe locul II, in probele de 400 m si 800 m, si pe locul III in cursa de 200 m, ultima din concurs. Rezultatele sunt bune, dar timpii se pot ... citeste toata stirea