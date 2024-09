Aurel Beldeanu va da lovitura de incepere la CSM Resita - Concordia Chiajna

RESIEsA - Lovitura de incepere a partidei dintre CSM Resita si CS Concordia Chiajna de sambata, de la ora 11, va fi data de fostul mare fotbalist Aurel Beldeanu! Acesta a evoluat pentru Resita in perioada 1972-1976, a jucat in 101 partide si a inscris 23 de goluri!Apoi, pana in 1985 a imbracat de 195 de ori tricoul ... citește toată știrea