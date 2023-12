LUPAC - Partida dintre Gilortul Targu Carbunesti si AFC Vointa Lupac s-a incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea gazdelor, in etapa a XV-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Inaintea acestei partide, Lupacul avea patru victorii la rand, dar greselile din defensiva Vointei au facut ca Targu Carbunesti sa obtina victoria in ultimul minut de joc!Ursu a deschis scorul pentru "croati" in minutul 31, Roncea a egalat sapte minute mai tarziu, dar, din pacate, fundasul Banac de la Lupac si-a dat autogol in ... citeste toata stirea