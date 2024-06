Baietii lui Luchin de la Timisul Sag, mult prea buni pentru Magica Balta

CARANSEBES - Promovarea in Liga 3 s-a transat inca de pe arena din Balta Sarata, unde Timisul Sag s-a impus duminica cu 5-1 in fata celor de la Magica Balta Caransebes. Duelul dintre campioanele din Caras-Severin si Timis, desfasurat in fata a peste o mie de spectatori, a fost unul fara istoric, Sagul predand o lectie de fotbal la Caransebes!Chiar daca jocul a inceput cu o bara a celor de la Magica, treptat, timisenii, cu Munteanu, Draghici si Ivanovici determinati si cu pofta de joc, au ... citește toată știrea