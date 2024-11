Banat Team este in finala Campionatului National de Fotbal American! Ro-Bowl se va juca la Resita!

RESIEsA - Banat Team, echipa formata din Resita Locomotives si Timisoara 89ers, a invins sambata, 9 noiembrie, cu scorul de 62-24, pe Bucharest Titans, in semifinala Campionatului National de Fotbal American!Asadar, pe terenul sintetic din Valea Domanului, banatenii au reusit calificarea in finala care se va desfasura la Resita, unde vor intalni Bucharest Rebels. In cealalta semifinala, Rebels a trecut cu 68-6 de Cluj Crusaders."Pentru mine a fost un meci foarte frustrant, deoarece ne-am ... citește toată știrea