RESIEsA - Complexul Municipal de Sport si Sanatate "Ioan Schuster" se va inchide in luna august pentru lucrarile anuale de mentenanta si va fi redeschis la inceputul lunii septembrie!Cateva sute de sportivi si cetateni frecventeaza anual bazinul olimpic din Resita, iar aceste lucrari sunt necesare pentru buna functionare pe parcursul anului. Revizia complexului se va face in regie proprie, de catre cei 15 angajati."As dori sa va informez ca, in luna august, bazinul de inot este inchis ... citeste toata stirea