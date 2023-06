CARAS-SEVERIN - Fostul portar si capitan al Progresului Ezeris, Cristi Biraescu, s-a transferat la CSM Vulturii Lugoj, unde il va avea ca si conducator de club pe Brian Filimon, primarul Maureniului!Timp de patru ani a fost capitanul Ezerisului, iar acum, dupa ce echipa a retrogradat in Liga 4, Biraescu a ales o noua provocare."Nu poti acapara prin lupta ceea ce poti castiga cu inima. Dupa patru ani de lupta, capitanul paraseste corabia! Un model pentru orice jucator atat in teren, in ... citeste toata stirea