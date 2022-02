Bosco Visatovici: Baietii raspund foarte bine la efort!

RESIEsA - Vointa Lupac se pregateste in statiunea Secu, jucatorii antrenandu-se din greu pentru a avea a fi in forma maxima in prima etapa! In acest moment, Lupacul se afla pe locul IV, cu 26 de puncte, iar in prima etapa din 2022, programata pe 12 martie, Vointa va infrunta liderul CSM Resita!Primul amical al iernii pentru Lupac va fi sambata, 5 februarie, de la ora 15:00, cu Buzias, pe terenul sintetic din Valea Domanului."Este o perioada neprielnica pentru fotbalisti. Aceasta perioada a ... citeste toata stirea