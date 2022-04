RESIEsA - La Campionatele Europene de lupte seniori de la Budapesta, resiteanca Alina Vuc a castigat a patra ei medalie continentala. La categoria 50 kg, Alina a castigat bronzul in fata germancei Lisa Ersel!In limitele categoriei 50 kg, Vuc a trecut de italianca Emanuela Liuzzi, dar a cedat apoi in semifinale in fata turcoaicei Evin Yavuz Demirhan. Cu aceasta medalie, Alina are in palmares doua medalii europene ... citeste toata stirea