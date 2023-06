RESIEsA - Antrenorul Calin Cheregi este multumit pana acum de campania de transferuri facuta de CSM Resita, dar mai asteapta cel putin doi fotbalisti care sa se impuna in primul 11!Tehnicianul a precizat faptul ca pregatirea se va intinde pe durata a sase saptamani, timp in care rosso-nerii vor sustine mai multe partide amicale. Campionatul se va relua pe data de 5 august, iar in prima etapa Resita va juca pe teren propriu."In saptamanile care au trecut de cand am promovat am avut foarte ... citeste toata stirea