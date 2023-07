RESIEsA - La finalul saptamanii trecute, sportivul Clubului Sportiv Universitatea Resita, Marius Cocioran, atlet de renume international, triplu participant la Jocurile Olimpice (Londra 2012, Rio 2016 si Tokyo 2020), a primit titlul de "Cetatean de Onoare" al Resitei!"Felicitari pentru acest titlu bine meritat si muncit. Mult succes in viitor, atat in cariera de antrenor, cat si in cea de sportiv, care ne dorim sa fie incununata cu a IV-a ... citeste toata stirea