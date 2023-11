RESIEsA - Estera Beatrice Vilceanu a fost premiata de DJS-CS, datorita rezultatelor foarte bune obtinute la canotaj in anii 2022 si 2023! Sportiva este originara din Caras-Severin, din satul Binis, si este legitimata la Olimpia Bucuresti, fiind dubla campioana europeana la canotaj, la U23!"La sediul Directiei Judetene de Sport Caras-Severin am avut onoarea sa o premiem pe Vilceanu Estera Beatrice, din satul Binis, in varsta de 21 de ani, sportiva cu multe rezultate exceptionale la disciplina ... citeste toata stirea