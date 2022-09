Caransebesul da trei culturisti la Mondiale

CARANSEBES - Trei sportivi de la Cobra Gym Caransebes vor participa la Campionatul Mondial de culturism, in luna noiembrie. Dorian Armas, Adrian Iela si Vasile Petrica vor incerca sa castige medalii la cele mai puternice competitii din lume!"O mare realizare pentru noi este faptul ca din Caransebes suntem trei sportivi care reprezentam tara la un campionat mondial. Este ceva la care nu as fi indraznit sa visez vreodata. Campionatul Mondial de seniori si masters va avea loc in ... citeste toata stirea