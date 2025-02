Caras-Severin-Arad, baraj pentru Liga 3

CARAS-SEVERIN - Echipa care va fi campioana a Ligii a 4-a Caras-Severin va disputa barajul de promovare in Liga 3 impotriva castigatoarei Ligii a 4-a Arad! Mansa tur va fi in 22 iunie 2025, ora 18:00, pe terenul campioanei din Arad, iar returul se va disputa pe 29 iunie 2025, ora 17:30, pe terenul campioanei din Caras-Severin!Pe primul loc in acest moment, cu cele mai mari sanse sa castige campionatul din Caras-Severin, este FC Nera Bogodint. Formatia pregatita de Cristian Sodanca are 39 de ... citește toată știrea