Caras-Timis, barajul pentru Liga 3

CARAS-SEVERIN - Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorti, duelurile din barajul de promovare in Liga 3, editia 2024/25. Jocurile rezultate se desfasoara in sistem eliminatoriu, tur - retur, in data de 16 iunie 2024, ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, ora 17:30!Cele 41 de judete si Bucurestiul au fost repartizate in sapte regiuni a cate sase echipe fiecare, regiuni deja cunoscute si folosite si in editiile trecute.Regiunea 1: Botosani - Iasi, Suceava - Vaslui, Neamt - ... citește toată știrea