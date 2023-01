Cei mai buni din judet, premiati la Gala Fotbalului Carasean

RESIEsA - La Gala Fotbalului Carasean, organizata la final de an de Asociatia Judeteana de Fotbal Caras-Severin, au fost premiati cei mai buni jucatori si antrenori, dar si cele mai fair-play echipe din 2022!In acest moment sunt 49 de membri afiliati si 86 de echipe participante in competitiile Asociatiei Judetene de Fotbal. Cifrele sunt cu mult superioare celor din anii precedenti. Anul trecut au existat 67 de echipe participante in toate campionatele de seniori si juniori la un loc. ... citeste toata stirea