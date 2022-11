Cei mai buni luptatori din tara se vor intrece la Resita

RESIEsA - Campionatul National de lupte seniori va fi organizat din nou la Resita la finalul lunii noiembrie, in Sala Polivalenta!"La finalul acestei luni, in perioada 25-27 noiembrie, se organizeaza la Resita Campionatul National de seniori, cea mai importanta competitie interna a Federatiei Romane de Lupte. In aceasta competitie vor participa cei mai buni sportivi de la cele mai reprezentative cluburi, vor fi in jur de 350-400 de persoane. Am inteles faptul ca toate unitatile de cazare din ... citeste toata stirea