CARANSEBES - La finalul saptamanii trecute, cei mai mici atleti de la CSM Caransebes au alergat la doua competitii unde au reusit sa obtina rezultate bune!La Brasov Running Festival, ce a avut loc pe 9 septembrie, Grozescu Alexandru, in proba de 3 km, s-a clasat pe locul 7, Buta Giulia Aniela, in proba de 800 m, a fost pe locul 2, Fiat Ariana, in proba de 800 m, a fost pe 3, iar Suha Hannah Elizabeth, in proba de 1200 ... citeste toata stirea