Cheregi: Avem incredere ca vom face un rezultat bun!

RESIEsA - CSM Resita va juca vineri, 7 octombrie, de la ora 15, in deplasare, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in etapa a VII-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Rosso-nerii vin dupa infrangerea de acasa cu Pobeda Star Bisnov, scor 1-2, dar antrenorul Cheregi are incredere ca echipa sa va obtine un rezultat pozitiv cu Ghiroda!"In momentul de fata suntem ancorati in ceea ce urmeaza si nu simt un dezechilibru avand in vedere insuccesul nedorit din etapa anterioara. Suntem constienti cu totii ca vom ... citeste toata stirea