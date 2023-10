RESIEsA - Ultima etapa a Trofeului National Masters de Viteza in Coasta din sezonul 2023 s-a desfasurat la finalul saptamanii la Poiana Brasov, in organizarea clubului AMC Racing. Aceasta ultima etapa i-a adus pilotului resitean Claudiu Ciuca si titlul mult dorit de campion al Grupei 3!Claudiu Ciuca a pilotat in acest sezon de Masters un Seat Leon Cupra TCR."Sfarsit de campionat Masters! Am obtinut locul I si totodata am obtinut titlul de campion al grupei 3! Sunt extrem de fericit sa am ... citeste toata stirea