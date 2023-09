RESIEsA - Claudiu Ciuca a participat recent la penultima etapa a Trofeului National Masters de Viteza in Coasta, dar si la Campionatul National de Viteza in Coasta, unde a reusit sa se claseze pe primele doua locuri la mai multe categorii!Pe al sau Seat Leon Cupra TCR, Claudiu Ciuca a fost primul la Grupa 3 - CNVC, dar si la Campionatul de Masters in cadrul aceleiasi grupe, iar un alt resitean, Andrei Precup (Seat Toledo), s-a impus in cadrul Grupei 5 - CNVC."Un weekend fantastic pentru noi. ... citeste toata stirea