RESIEsA - Clubul Sportiv Ciocan Cristina a participat recent la campul international Kasta, desfasurat in Serbia, acesta fiind mai mult un stagiu de pregatire, decat o competitie a tinerilor baschetbalisti! Clubul resitean a facut deplasarea in Serbia cu 16 copii!"Nu a fost o competitie in adevaratul sens, ci mai mult un camp international de pregatire. Am participat in perioada 20-28 iulie la campul international Kasta, editia 26, din Ivanjica, in Serbia. Clubul nostru s-a prezentat cu un ... citeste toata stirea