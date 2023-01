Clubul Sportiv Municipal, bilant bun pe anul 2022

RESIEsA - Directorul Clubului Sportiv Municipal Resita, Rusalin Fic, a facut bilantul medaliilor castigate la competitiile din 2022!"Am obtinut in 2022 aproape 70 de medalii la competitiile oficiale si neoficiale din calendarele competitionale ale federatiilor sportive nationale. Este un an in care, din cele 11 sectii care sunt la clubul Municipal, 8 au fost active, iar 3 nu. Cele 8 sectii si-au desfasurat activitatea bine si unele chiar foarte bine, astfel incat din cele 70 de medalii, 46 de ... citeste toata stirea