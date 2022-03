Complex Gym Otelu Rosu, 8 medalii la Campionatul National

OEsELU ROSU - Campionatul National FRFK este cea mai importanta competitie din acest an la care a participat clubul Complex Gym Otelu Rosu. Concursul s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 12-13 martie!La aceasta competitie, clubul din Otelu Rosu a fost reprezentat de doi kickboxeri, care au obtinut urmatoarele rezultate: Alexandru Carebia (in varsta de 9 ani) a obtinut locul I la proba kick light, locul I la proba freestyle light si locul I la proba K1 light. Marcus Aureliu Lungu (in ... citeste toata stirea