Complex Gym Otelu Rosu, triumf in Ungaria

OEsELU ROSU - Competitia de kickboxing "X FIGHT INTERNATIONAL CODE - Next Generation" a avut loc la finalul saptamanii trecute, la Zalaegerszeg, in Ungaria, iar Clubul ACS Complex Gym Otelu Rosu a reusit sa iasa in evidenta prin prestatia excelenta a sportivilor sai!"A fost o competitie internationala foarte frumoasa, cu sportivi din opt tari. Am participat cu patru sportivi, care au obtinut rezultate extraordinare: Carebia Alexandru a luptat in undercard-ul galei si a obtinut victoria la ... citește toată știrea