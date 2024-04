Copiii au facut spectacol la Kinder Cup Baile Herculane

BAILE HERCULANE - Aproximativ 100 de copii nascuti in anul 2015, de la 7 cluburi din sud-vestul tarii, au facut spectacol timp de doua zile in sala "Alexandru Duicu" din Baile Herculane!Prima editie a Kinder Cup Baile Herculane s-a desfasurat la finalul saptamanii, iar acum urmeaza si alte turnee, in toate localitatile unde clubul Mundo are filiale. La primul turneu de fotbal juvenil gazduit de statiunea de pe Valea Cernei au fost prezente, alaturi de cele doua echipe ale clubului Mundo, ... citește toată știrea