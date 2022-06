Copiii s-au distrat la Cupa Copilariei

RESIEsA - Competitia de minihandbal s-a desfasurat sambata, 4 iunie, la sala de sport a Colegiului National "Mircea Eliade" din Resita! In jur de 120 de copii au umplut sala la ultimul turneu organizat in acest sezon de CSM Resita. Urmeaza vacanta pentru micii rosso-neri, iar activitatea va fi reluata din luna august!"N-am reusit sa organizam pe 1 iunie si ne-am gandit sa facem acest turneu sambata. Am organizat aceasta competitie pentru copii si au fost prezenti in numar mare, aproximativ ... citeste toata stirea