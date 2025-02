Copiii si juniorii de la Mundo, in plina pregatire pentru sezonul de primavara

CARAS-SEVERIN - Filialele clubului Mundo sunt in plina pregatire si au disputat in aceasta perioada mai multe jocuri amicale impotriva echipelor din judetele invecinate!"Grupele clubului nostru au inceput pregatirea pe 8 ianuarie pentru returul campionatelor in care suntem angrenati. Dupa o adaptare la efort, in ianuarie a inceput perioada meciurilor de pregatire. Am jucat multe amicale, filiala din Baile Herculane este cea care a sustinut cele mai multe partide, oarecum explicabil datorita ... citește toată știrea