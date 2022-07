Cristi Bobar: Nici cu un milion de euro n-am fi avut garantia ca rezistam in Liga Zimbrilor!

RESIEsA - Presedintele CSM Resita, Cristi Bobar, a explicat de ce n-a fost inscrisa echipa de handbal in Liga Zimbrilor. Totusi, handbalistilor resiteni li s-au marit salariile cu 25% in urma promovarii care nu s-a mai materializat!"Legat de sectia de handbal a CSM Resita, baietii au promovat, au realizat un lucru foarte frumos si merita felicitati. In urma discutiei cu coordonatorul Marius Bahan si cu primarul Ioan Popa am decis ce buget ar trebui sa aiba echipa pentru a rezista in Liga ... citeste toata stirea