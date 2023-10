RESIEsA - Directorul din Valea Domanului a precizat faptul ca Resita are nevoie de victorie in partida cu CS Tunari, avand in vedere ca cele doua echipe sunt vecine de clasament. CSM Resita este pe locul 15, cu 9 puncte, iar CS Tunari ocupa pozitia a 17-a, cu 8 puncte!Bobar a tras cateva concluzii si despre cele doua partide amicale disputate de Resita cu UTA Arad si U Cluj, jocuri de pregatire pe care jucatorii antrenati de Flavius Stoican le-au pierdut."Au fost doua jocuri bune impotriva ... citeste toata stirea