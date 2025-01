Cristi Bobar: Perioada de transferuri este una lunga, sunt sanse sa mai aducem jucatori!

RESIEsA - Pana in momentul de fata CSM Resita a transferat doar un singur jucator, deoarece conducerea clubului s-a lovit de preturile exagerate ale fotbalistilor! Totusi, Bobar este de parere ca mai sunt sanse ca echipa sa fie intarita, avand in vedere faptul ca perioada de transferuri este lunga!"Abia am asteptat sa ma revad cu jucatorii si cu Flavius Stoican si sper sa avem un start bun. Avem o presiune, ne dorim foarte mult sa prindem play-off-ul si jucatorii chiar isi doresc acest lucru. ... citește toată știrea