Cristi Bobar: Principalul obiectiv ramane accederea in play-off-ul Ligii 2!

RESIEsA - Directorul CSM Resita, Cristi Bobar, prezent in cantonamentul din Antalya alaturi de fotbalisti, este multumit de cum se pregatesc jucatorii, care nu dau semne de oboseala, chiar daca au cate doua antrenamnte pe zi!"Cred ca acest stagiu de pregatire este unul foarte bun, cunoastem locurile, am fost si anul trecut aici, in Antalya, unde se antreneaza multe echipe din Romania. Antalya nu mai este un moft, deoarece se pregatesc echipe din Liga 2 si chiar Liga 3. Avem terenuri bune de ... citește toată știrea