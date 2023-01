Cristian Dragomir, mandru de realizarile atletilor in 2022

CARANSEBES - Antrenorul emerit Cristian Dragomir este foarte multumit de prestatia atletilor de la Clubul Sportiv Scolar Caransebes in anul 2022! Acesta spera ca sportivii care au dovedit ca au potential sa primeasca sponsorizare pentru a putea participa la competitiile din 2023!"Anul 2022 a fost intr-adevar un an bun, chiar pot spune foarte bun pentru sectia de atletism a Clubului Sportiv Scolar Caransebes, deoarece am redevenit sectie de nivel international datorita lui Lucian Stefan, care ... citeste toata stirea