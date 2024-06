Cristian Roiban, favorit la Nationalele de Atletism 2024

RESIEsA - Cristian Roiban, sprinterul de la CS Universitatea Resita, se pregateste intens pentru Campionatul National de Atletism, care va avea loc pe Cluj Arena in 29 si 30 iunie. Roiban, care a obtinut titlul de campion national in proba regina de 100 de metri la editia precedenta, este considerat favorit si in acest an, datorita performantelor sale remarcabile si a progreselor constante!Anul trecut, Roiban, sportivul pregatit de antrenorul Octavian Barsanu, a surprins lumea atletismului ... citește toată știrea