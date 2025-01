Cristian Sodanca, multumit de cum a aratat Nera Bogodint in amicalul cu juniorii Resitei

CARAS-SEVERIN - Chiar daca n-a inceput oficial pregatirea, Nera Bogodint a jucat un prim meci amical si a remizat, scor 2-2 (goluri Neagu si Banac pentru Nera), cu juniorii de la CSM Resita. Antrenamentele propriu-zice vor incepe pe 1 februarie!"Asa cum am spus mereu, CSM Resita este un brand care nu se refuza, tocmai de aceea am si acceptat sansa de a juca impotriva acestei echipe. Sigur, ei au jucat cu multi jucatori aflati in probe, dar noi am urmarit sa vedem care este nivelul nostru. ... citește toată știrea