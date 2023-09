CARAS-SEVERIN - Dupa ce Progresul Ezeris nu s-a mai inscris in Liga a IV-a, Cristian Sodanca va fi noul director executiv la clubul FC Nera Bogodint, formatie care incepe sa aiba pretentii din ce in ce mai mari in campionatul judetean de fotbal!"Incepand din aceasta saptamana sunt team manager la Nera Bogodint, o echipa privata, la fel cum era si Progresul Ezeris. Consider ca patronul de la Bogodint este un pic mai serios decat pe cel pe care l-am avut la Ezeris. Pot spune ca cei de la Nera ... citeste toata stirea