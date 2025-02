Cristina Ciocan: Ma bucur ca am reusit sa organizam primul turneu oficial sub egida Federatiei!

RESIEsA - ACS Ciocan Cristina Resita a inregistrat o victorie si o infrangere in cele doua meciuri disputate in cadrul Turneului Semifinal de baschet organizat la sala de sport de la Colegiului National "Mircea Eliade" din Resita!In meciul de sambata trecuta, BC FAN Baschet Otopeni a castigat cu 62-60 in fata sportivilor de la Resita, dar baschetbalistii antrenati de fosta mare internationala Cristina Ciocan si-au luat revansa duminica, cand au invins categoric cu scorul de 66-45 pe ACS ... citește toată știrea