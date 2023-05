RESIEsA - Editia a XIII-a a turneului de baschet Cupa "Primaverii'' a fost castigata de echipa de juniori CS Ciocan Cristina, ce activeaza in Resita! Printre participante, pe langa echipa antrenata de Cristina Ciocan si Viorica Gamalet (antrenor emerit), s-au aflat ACS Pro Baschet Lugoj (Scoala Gimnaziala Nr. 2 Lugoj), CS Baschet Club Best Arad si MP Sport Timisoara!Copiii din Resita au castigat cu 30-18 cu Best Arad, cu 52-18 cu MP Sport Timisoara si cu 17-16 cu Pro Baschet Lugoj. Eduard ... citeste toata stirea