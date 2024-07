CS Ciocan Cristina Resita, victorii pe linie la Festivalul National de Minibaschet

RESIEsA - Clubul Sportiv Ciocan Cristina Resita a participat recent la Festivalul National de Minibaschet la Costinesti, unde micii baschetbalisti au reusit sa castige toate meciurile! La acest festival au fost aproximativ 220 de echipe participante si s-a jucat pe 17 terenuri de baschet!"Am participat la Festivalul National de Minibaschet cu generatia 2012, fiind ultimul lor an de festival. Am fost prezenti cu 14 sportivi, 10 baieti si 4 fete, pe o perioada de o saptamana, in care am ... citește toată știrea