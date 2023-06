CARANSEBES - Sportivii de la CS Energetica CSM Caransebes au avut o evolutie foarte buna la Cupa Transilvania, iar judokanii antrenati de Radu Ion au reusit sa cucereasca un numar de sapte medalii!"Cupa Transilvania este un eveniment important in lumea judo-ului, organizat la Cluj. Acesta aduna luptatori talentati din diferite categorii de varsta si grade de experienta. In cadrul competitiei, sportivii se intrec in meciuri de judo pentru a demonstra abilitatile lor tehnice si tactice. Cupa ... citeste toata stirea