CS Muncitorul si Record Resita, in fruntea clasamentului la futsal

RESIEsA - Dupa primele patru etape din Campionatul Judetean de futsal, CS Muncitorul Resita si AS Record Resita sunt pe primele doua locuri, cu 8 puncte fiecare. AS Fotbal Dream Resita este pe trei cu 6 puncte, fiind urmata de AS Muncitorul Resita (4 puncte), AS Vointa Lupac (4 puncte) si CS Negrea Resita (2 puncte)!Rezultatele din etapa a IV-a au fost: CS Muncitorul - AS Record Resita 4-4, AS Muncitorul - CS Negrea 9-2 si AS Vointa Lupac - AS Fotbal Dream 0-1."Am fost foarte bucurosi ca in ... citeste toata stirea