CS Oravita mizeaza pe tineri

CARAS-SEVERIN - CS Oravita mizeaza pe fotbalisti tineri, fapt care s-a putut vedea si la amicalul cu Progresul Ezeris, incheiat cu scorul de 0-5!Elevii lui Ciprian Macovei fac pregatirea de iarna la baza proprie, iar strategia echipei se orienteaza in special pe tineri din Oravita."La amicalul cu Progresul Ezeris am vazut pe teren foarte multi jucatori tineri din Oravita, iar de la CS Negrea au venit alti trei fotbalisti in probe. Vom vedea daca vom reusi pe viitor o posibila colaborare. Nu ... citeste toata stirea