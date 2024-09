CSM Caransebes continua marsul spre Liga a IV-a

CARANSEBES - Fara gol primit si cu 15 marcate in primele trei etape, elevii lui Gheorghe Manu s-au instalat pe prima pozitie in Liga a V-a, acolo unde se pare ca nu au vreun adversar care sa le puna probleme!Caransebesenii nu s-au impiedicat nici de Steaua Prigor, pe terenul careia s-au impus cu 5-0, in etapa a treia a Ligii a V-a. Victoria gugulanilor s-a conturat inca de la pauza, cand acestia conduceau deja cu 3-0, iar in partea a doua au mai marcat de doua ori, pentru un 5-0 fara emotii. ... citește toată știrea