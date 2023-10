CARANSEBES - Voleibalistele din Caransebes au cedat tot in trei seturi, la fel ca in prima etapa, de data aceasta insa dupa un joc mai bun decat cel cu Clujul!In sala CSS, caransebesencele au avut cel putin doua seturi in mana, dupa ce au condus si cu patru-cinci puncte diferenta pana pe final. Experienta mai mare a timisorencelor, lipsa de omogenitate vizibila la elevele profesoarei Laura Andrei si poate mai multa inspiratie la schimbari au facut ca de fiecare data Poli sa revina pe ... citeste toata stirea