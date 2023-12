CARANSEBES - In ultimul meci din acest an, elevele profesoarei Laura Andrei au cedat in trei seturi la CSU Oradea, una din favoritele la promovarea in Divizia A1!Nu ar fi prea multe de spus despre joc, castigat fara mari emotii de CSU Oradea, care s-a impus in 70 de minute cu 3-0 (25-15, 25-17, 25-17). Chiar si asa, antrenoarea CSM-ului, Laura Andrei, a bifat unul din obiectivele pe care si le-a propus atunci cand a format din nou echipa de divizia secunda a Caransebesului, acela de a promova ... citeste toata stirea