CSM Caransebes s-a reunit cu sase jucatoare noi

CARANSEBES - Doua dintre acestea sunt venite din Brazilia si SUA, iar celelalte de la Targu Mures, Timisoara si Lugoj, obiectivul, chiar daca nedeclarat cu voce tare, fiind promovarea in prima liga!Antrenamentele se desfasoara la sala Clubului Sportiv Scolar, sub coordonarea antrenoarei Laura Andrei, care a facut o ampla campanie de transferuri in aceasta vara. Sunt doua straniere care nu au mai jucat pana acum in Europa, dar si alte jucatoare cu care caransebesencele s-au confruntat anul ... citește toată știrea