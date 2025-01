CSM Caransebes si-a stabilit programul de pregatire

CARANSEBES - Liderul Ligii a V-a se va reuni dupa 20 ianuarie si are deja mai multe meciuri amicale in plan, pana la reluarea campionatului, la inceputul lunii martie!"Pregatirea o reluam undeva intre 20-25 ianuarie, cu acomodare la baza din Balta timp de doua saptamani, apoi vom face un cantonament pe Muntele Mic. La intoarcere vom incepe seria amicalelor. Am stabilit deja cateva jocuri: cu Nera Bogodint, liderul ligii a IV-a, la noi acasa, apoi la Timisul Sag, cu Vointa Sosdea din nou la ... citește toată știrea