CARANSEBES - Voleibalistele pregatite de profesoara Laura Andrei au fost invinse de CSU Oradea, scor 3-0 in favoarea oaspetelor, in etapa a IV-a a Diviziei A2 Vest!In sala CSS, a fost aproape acelasi scenariu din partidele de pana acum, cu caransebesencele nereusind sa castige set, desi, spre exemplu, in primul au condus si cu 6 puncte diferenta. S-a ajuns la 23-21 pentru CSM Caransebes, insa de acolo au urmat patru puncte consecutive pentru studentele din Oradea, care si-au adjudecat primul ... citeste toata stirea