CSM Deva, prea puternica pentru CSU Resita

RESIEsA - Handbalistele de la CSU Resita au pierdut sambata, 4 februarie, scor 19-39, cu CSM Deva, in etapa a XII-a a Diviziei A, Seria C! CSM Deva este principala favorita la promovarea in Liga Florilor, in timp ce echipa din Resita este o formatie alcatuita din jucatoare tinere!"A fost o victorie categorica si meritata a echipei din Deva. Din pacate, am ajutat echipa oaspete sa castige la o diferenta mare de goluri prin greselile nefortate pe care le-am facut. Am avut multe momente in care, ... citeste toata stirea